Feldi Eboli-Napoli Futsal, gara 2 quarti playoff

Giovedì sul parquet. E sarà una sfida da dentro o fuori. Nel mirino la semifinale scudetto. Con il nuovo regolamento capitan Fernando Perugino e compagni avranno a disposizione due risultati su tre. Dato l’esito del primo match, tenutosi al PalaJacazzi di Aversa (4-4), sarà impossibile disputare gara 3. In caso di equilibrio anche dopo i tempi supplementari, a passare il turno saranno i partenopei meglio posizionati in classifica. E allora posta pesante in palio tra Feldi Eboli e Prezioso Casa Napoli Futsal. Si giocherà alle ore 20.30 al PalaSele e il derby campano sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport (canale 204).

Vigilia. «I quarti di finale playoff, così come il campionato, si stanno rivelando molto equilibrati», dice l’italo-brasiliano Vinicius Duarte. I rossoblu dovranno necessariamente vincere per passare il turno, mentre alla compagine allenata da Fulvio Colini basterà solo il pareggio. Niente calcoli, dunque, per la formazione di Salvatore Samperi. «Ora tocca a noi, dobbiamo fare una grande prova», auspica fiducioso l’universale classe 1982.

«Abbiamo sbagliato qualche dettaglio nella prima gara, ci stiamo preparando per cercare di evitare errori», spiega il numero 28 azzurro. Entrambi i club, da un lato i campioni d’Italia in carica e dall’altro i detentori della Coppa Italia, dovranno dare il massimo per accedere alla fase successiva. «Nei momenti decisivi abbiamo dimostrato di avere tanto carattere e cuore, cercheremo di fare la nostra partita come sempre», assicura convinto Duarte.

Precedenti. «Nella regular season il Prezioso Casa Napoli riuscì ad imporsi nella tana delle volpi per 2-3, grazie alla rete del brasiliano Diego Mancuso a tre minuti dalla fine». Sudamericano che si è reso protagonista anche nel secondo tempo supplementare, firmando il gol del momentaneo 3-4. «In campionato abbiamo reso meglio in trasferta, speriamo che anche domani sia così. Quando siamo stati in difficoltà abbiamo sempre reagito», ricorda il giocatore del Napoli Futsal. «Lavoriamo da agosto per questi momenti. Se diamo tutto in campo, possiamo farcela», conclude Duarte.