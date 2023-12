Feldi Eboli-Olimpus Roma 1-6: si allunga il digiuno delle volpi

Terza sconfitta in serie per la Feldi Eboli che, dopo i due ko nell'Elite Round di Champions League contro Riga ed Etoile Levalloise, rimedia una scoppola casalinga in campionato contro la capolista Olimpus Roma.

Punteggio finale di 1-6 in favore dei capitolini, che incrementano il bottino nel finale di gara dopo aver subito una importante reazione dei ragazzi di Samperi nella prima metà della ripresa. La sfida si mette subito in salita perché Dimas porta avanti Olimpus dopo soli 25 secondi, rubando palla a centrocampo e involandosi verso la porta rossoblu.

Il primo tempo scivola via sul filo dell'equilibrio, con altre chance di andare a bersaglio per entrambe le compagini.

Prima dell'intervallo però Roma allunga il passo con il tap-in di Cutrupi su tiro di Fortino respinto da Dalcin, poi con Marcelinho.

A inizio ripresa Braga riapre i giochi su calcio di rigore e la Feldi ritrova il giusto carattere. Ma oltre a mancare in termini di precisione, le volpi trovano anche alcune parate decisive di Rodriguez che consentono ai capitolini di conservare il doppio vantaggio. Allo scorrere del cronometro l'Olimpus serra le fila e punta alle ripartenze: su una di queste, Marcelinho trova la doppietta personale.

Nel finale, col portiere di movimento rossoblu, gli ospiti rubano due palloni e li trasformano in rete prima con Cutrupi - doppietta per lui -, poi con Marcelinho che con una volée dalla lunga distanza che gli consente di portare a casa il pallone della tripletta.