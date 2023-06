Feldi Eboli-Olimpus Roma 3-2: alle volpi gara 1 per lo scudetto

Vittoria di misura in un PalaSele gremito in gara 1 della finale scudetto. La Feldi Eboli ha battuto per 3-2 l'Olimpus Roma in una gara tiratissima, allungando fino al 3-0 prima di subire - e rintuzzare - la veemente reazione dei capitolini.

Sfida ad alti ritmi, come c'era da attendersi. La Feldi parte con maggiori motivazioni ma trova un Ducci in grande serata su diversi tentativi. Al 13' però il punteggio di sblocca con una sventola di Caponigro su cui il portiere capitolino riesce solo a smorzare. Il gol galvanizza ulteriormente i ragazzi di Samperi, che però non trovano fino all'intervallo lo spunto giusto per il raddoppio.

A inizio ripresa l'Olimpus alza i ritmi, ma Dalcin tiene chiusa la saracinesca. Braga fallisce una ghiotta opportunità, dando però vita al crescendo delle volpi che poco dopo metà frazione allungano fino al 3-0 con Guilhermao e Selucio. Ma non c'è nulla da festeggiare, per la squadra ospite riordina le idee e col portiere di movimento riapre i giochi. Dimas accorcia, poi Venancio devia fortuitamente nella porta della Feldi al termine di un rocambolesco flipper nell'area rossoblu.

Sul 3-2 cambia ancora il volto del match, ma i ragazzi di Samperi sono bravissimi a soffrire, contenendo la reazione dell'Olimpus e portando a casa il risultato.

Sabato 17 giugno prossimo è in programma gara 2, con fischio d'inizio alle 18.