Feldi Eboli ko nel big match di Roma: volpi sconfitte a 2 secondi dalla fine

La Feldi Eboli perde di misura lo scontro diretto in trasferta contro Olimpus Roma. Il match termina 3-2 per i capitolini, che piazzano la zampata vincente a soli 2 secondi dalla sirena finale, dopo aver subito una doppia rimonta delle volpi.

Una gara iniziata male per i ragazzi di Samperi, che vanno sotto dopo pochi minuti sul diagonale di Marcelinho. Non trova molti spazi la Feldi, che subisce pure il raddoppio firmato da Joselito. La reazione degli ebolitani arriva, ma quando c’è l’occasione Fantacele e Guilhermao non concretizzano.

Nella seconda frazione di gioco la Feldi è più spigliata e impiega poco a riaprire i giochi grazie a Selucio. Scoppiettante il match. L’Olimpus prova a ristabilire le distanze in particolar modo con Cutrupi, ma la difesa ebolitana regge. Sul fronte opposto non mancano le occasioni e il pareggio di Guilhermao arriva a 3 minuti dal termine.

Le due squadre dimostrano di volerla vincere, ma la soluzione finale arriva su una leggerezza della Feldi, che spiana la strada al gol decisivo dell’Olimpus ancora con Marcelinho a 2 secondi dal termine.

Ancora amarezze dunque per i ragazzi di Samperi, che mercoledì si sono visti raggiungere sempre in extremis dal Real San Giuseppe nella semifinale di Coppa Divisione, perdendo poi ai calci di rigore.

Martedì si torna in campo. Stavolta è appuntamento di Coppa Italia, nella sfida con il Meta Catania in programma martedì 14 febbraio alle 19 al PalaSele.