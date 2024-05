Feldi Eboli, premio Adicosp al presidente Di Domenico

La Feldi Eboli ottiene ancora una volta la ribalta nazionale. E stavolta lo fa attraverso l'opera meritoria del presidente Gaetano Di Domenico, premiato nel corso del Gran Galà del calcio organizzato dall'Adicosp, l'Associazione dei Direttori e Collaboratori Sportivi italiani.

Si tratta di un piccolo primato, l'ennesimo, per il massimo dirigente delle volpi perché per la prima volta l'associazione ha deciso di premiare un presidente per il calcio a 5. Di Domenico dunque entra a far parte dell'elite di dirigenti che, secondo l'Adicosp, hanno fornito un grande contributo nel mondo del futsal. Premio meritato, vista l'eccezionale scalata della Feldi Eboli fino ai gradini più alti del calcio a 5 europeo.

«È un onore per me ricevere questo premio - ha sottolineato Gaetano Di Domenico -. Innanzitutto perché è sinonimo di lavoro svolto egregiamente e importanti risultati ottenuti. E poi è un riconoscimento di grande prestigio sul piano societario per ciò che ha fatto la Feldi Eboli in questi anni.

Il futsal nostrano sta crescendo sempre di più e sono felice di essere stato pioniere in tal senso, ricevendo il primo premio in assoluto per la categoria».