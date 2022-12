Feldi Eboli, Pieri passa al Cesena: il derby con Napoli si gioca ad Acerra

Nicolò Pieri lascia la Feldi Eboli. L'atleta classe 2002 passa a titolo definitivo al Futsal Cesena dopo una buona prima parte di stagione alla corte di mister Salvo Samperi. Pieri si trasferisce in Romagna dopo aver anche esordito in Champions League con la maglia delle volpi.

Intanto cresce l'attesa per il derbyssimo con Napoli. L'indisponibilità del PalaSele di Eboli - che aveva già costretto la Feldi a “emigrare” ad Aversa per l'élite round di Champions - ha indotto le due società campane a chiedere e ottenere l'inversione dei campi.

Dunque, il match valido per la decima giornata di andata si giocherà al PalaCercola, con il turno di ritorno in programma invece al PalaSele. Sarà una supersfida dall'elevatissimo tasso tecnico. Napoli viaggia in testa alla classifica ma con un margine esiguo rispetto all'Olimpus Roma. E la Feldi Eboli è terza in classifica a -5 ma con una partita da recuperare.

I presupposti per assistere a una vera e propria battaglia in campo. Appuntamento fissato per sabato 3 dicembre alle 18.30.