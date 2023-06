Feldi Eboli, Samperi come Spalletti: vince lo scudetto e lascia

Terminati i festeggiamenti per lo storico scudetto, la Feldi Eboli ha iniziato la ricostruzione per la stagione 2023-24. Il primo tassello in entrata sarà l'allenatore. Si separano infatti le strade con il tecnico Salvo Samperi, che resterà alla storia da condottiero che ha cucito il tricolore sul petto delle volpi. Al suo posto in panchina ci sarà Fulvio Colini, il “guru” del futsal italiano che vanta un impressionante palmares in carriera, con la conquista di sette scudetti, altrettante vittorie in Coppa Italia, nove Supercoppe Italiane e una coppa Uefa.

Partita la campagna trasferimenti con tre uscite.

Ai saluti il portiere Marco Pasculli, veterano della formazione. Lascia la Feldi anche il gioiellino Guilhermao, che vanta un lunghissimo stuolo di pretendenti per la prossima stagione, non solo in Italia. Ha già una destinazione infine Vavà, che indosserà nel prossimo campionato la maglia dei Campioni d'Italia uscenti della Italservice Pesaro.

Il club marchigiano accoglie dalla Campania anche il nuovo allenatore: la squadra sarà affidata infatti a Fausto Scarpitti, reduce dalla straordinaria annata alla guida del Real San Giuseppe, culminata con la storica vittoria della Coppa Italia e l'approdo in finale di Coppa della Divisione.