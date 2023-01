Sontuosa prestazione della Feldi Eboli, che rifila un sonoro 7-2 alla Came Dosson nel match che metteva provvisoriamente in palio il secondo posto in solitaria in Serie A. Le due formazioni scendono in campo all’indomani della sentenza sportiva che ha portato una penalizzazione di 3 punti all’Olimpus Roma, “scesa” a quota 31 punti proprio insieme a Feldi, Came e Sandro Abate.

Il match parte sul filo dell’equilibrio con poche occasioni degne di nota su entrambi i versanti. La Feldi pigia sull’acceleratore e a cavallo del 7’ piazza un micidiale uno-due con Guilhermao e Vavà che indirizzano la prima frazione di gioco. E prima dell’intervallo un altro doppio colpo ravvicinato firmato Calderolli-Caponigro porta il parziale sul 4-0.

Gli ospiti tentano di risollevare la testa provando a sfruttare il portiere di movimento. Il gol di Galliani non riesce a galvanizzare gli ospiti, puniti ancora dopo 50 secondi da Selucio che realizza il pokerissimo. Braga e ancora Selucio mettono in ghiaccio i tre punti prima del quarto d’ora e a nulla vale, se non per meri fini statistici, la rete seconda rete del Came firmata da Juan Fran per i definitivo 7-2.

Successo importante per le volpi, che non solo si prendono il momentaneo secondo posto in solitaria, ma rosicchiano altri due punti alla capolista Napoli, che prosegue nel suo digiuno di vittorie, facendosi imporre un 4-4 casalingo dal Ciampino Aniene.