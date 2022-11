Feldi Eboli, vittoria col Loznica Grad: sabato sera il clou contro lo Sporting

La Feldi Eboli riscatta il ko dell’esordio nell’élite round di Champions League e batte per 2-0 il Loznica Grad. Successo meritato per i ragazzi di Samperi, puniti ieri dal grande cinismo di un Uragan che a più riprese ha contato sui grandi riflessi del portiere. Nel secondo match le volpi hanno mostrato maggiore voglia di vincere rispetto agli avversari, legittimando con tre legni colpiti il successo finale.

La cronaca. Dalcin si accomoda in panca dopo l’infortunio di ieri, tra i pali c’è Pasculli. Nel primo tempo sembra prevalere la paura di perdere rispetto alla voglia di vincere delle due squadre, almeno nella prima fase.

Fino all’intervallo è la Feldi che fa più corposa collezione di occasioni. Dopo le conclusioni fuori misura di Calderolli e Baroni, Caponigro centra il palo al 6’. Vulic inizia contro Vavà la serie di interventi importanti. Sul fronte opposto è Dudu il più pericoloso, ma la scena è ancora per Vulic che si oppone a Calderolli e Baroni. Al 12’ il solito Dudu pareggia il conto dei legni, poi ancora spazio alle parate decisive di Vulic su Baroni e Guilhermao prima dell’intervallo.

Nella ripresa l’accelerazione vincente dei ragazzi di Samperi. Al 4’ Braga colpisce la traversa con un acrobatico colpo di tacco, poi ancora Vulic si oppone a Luizinho. Ma nulla può dopo pochi secondi al tap-in ravvicinato di Calderolli per il vantaggio Feldi.

I serbi sono incapaci di creare pericoli e rischiano il raddoppio al 12’, con l’incrocio colpito da Guilhermao. Un minuto dopo il raddoppio, firmato da Baroni al termine di un rapido uno-due con Luizinho.

Al 14’ mister Surudzic opta per il portiere di movimento inserendo Dandan, ma è proprio quest’ultimo a non approfittare al 17’ di un tiro libero: Pasculli in estirada sbarra la porta. Il cronometro scorre via senza ulteriori sussulti: le volpi badano a controllare e portano a casa il bottino pieno. Sabato sera il clou, contro la corazzata Sporting Lisbona reduce da due vittorie nelle prime due gare del round.