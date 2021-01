Non se la passano benissimo le casse del Fenerbahce. Nonostante questo il club turco ha deciso di acquistare Mesut Ozil dall'Arsenal, proponendogli un contratto di circa 4 milioni di euro. Ma i debiti della società impongono attenzione alla dirigenza. Ecco come è nata un'idea particolare: fare un appello ai tifosi chiedendo una donazione via sms per avere una mano a pagare l'ingaggio del trequartista.

Sui social è partita la campagna #MesutOl, che permette ai fan di inviare un sms del valore di poco più di 2 euro al numero 1907 (quello della nascita del Fenerbahce). In più il club ha pubblicato le coordinate di alcuni conti correnti per chi volesse donare ancora di più.

Fenerbahçe Beko #MESUTOL'du! 💛💙 📲 Hemen sen de MESUTOL yaz, 1907'ye SMS gönder! pic.twitter.com/Oxk62g77gV — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 24, 2021

«Abbiamo una richiesta per i nostri tifosi – aveva detto infatti il presidente Koc – . Per favore continuate ad appoggiarci, dipendiamo anche dal vostro sostegno finanziario. Quando firmerà, vi chiederò di battere un record di sms, inviandone 300.000 o 500.000 o forse anche un milione. Questo vostro supporto ci servirà moltissimo». L'annuncio è arrivato, adesso la "palla" passa ai tifosi. Che per un idolo come Ozil sono pronti a mettere mano al proprio portafoglio.

Büyük taraftarımız;

Mesut ol kampanyamıza Havale/EFT ile destek olmak için aşağıdaki banka bilgilerini kullanabilirsiniz.

Özellikle yurt dışındaki taraftarlarımızın ve tüm camiamızın bilgilerine sunarız. #MesutOl pic.twitter.com/e0KSVUROwh — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2021

