Festa scudetto, Allegri: «De Laurentiis si goda lo scudetto, è il primo»

«Faccio i complimenti agli azzurri perché hanno vinto meritatamente, ma do un consiglio a De Laurentiis: gli dico di godersi questo scudetto perché è il primo. Anche io non scorderò mai i primi trionfi al Milan e alla Juve». Così Massimiliano Allegri replica alle 'frecciatè lanciate ieri ai bianconeri dal presidente del Napoli, nella serata in cui la Juve ha ritrovato vittoria e Vlahovic.

«Era importante ritrovare la vittoria dopo un mese, sono contento di Vlahovic e Pogba - dice Allegri, dopo il 2-1 sul Lecce - Dusan ha fatto un gol meraviglioso e ha finito la partita in crescendo, questo lungo periodo complicato gli servirà in futuro, mentre Paul ha mandato buoni segnali: purtroppo non l'abbiamo avuto per tanto tempo, ma va bene se entra per mezz'ora come questa sera».

Il futuro dell'assetto dirigenziale bianconero appare tutto da definire: «Ora dobbiamo dedicarci agli ultimi 31 giorni della stagione, poi vedremo cosa deciderà la società - dice il tecnico - e io faccio l'allenatore: nelle difficoltà ci siamo difesi e abbiamo tenuto aperti tutti gli obiettivi, è anche merito di Cherubini il quale mi è stato accanto e ha lavorato insieme a me».

Il Lecce ha messo paura alla Juve: «Sono soddisfatto perché ho visto una squadra coraggiosa e senza timori - gli applausi di Baroni ai suoi ragazzi - ma in partite come queste non puoi sbagliare nulla: il primo gol è arrivato su una punizione da lontano e sul secondo dovevamo essere più reattivi sul cross di Kostic». Nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto contro l'Hellas Verona: «Sarà una partita fondamentale e la giocheremo in casa, dobbiamo recuperare le energie anche se abbiamo pochi giorni - dice l'allenatore - e dovremo mostrare questa personalità: siamo la quinta squadra più giovane in Europa, abbiamo un pò il problema del gol ma siamo cresciuti tanto come prestazioni e convinzioni».