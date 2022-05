Il Feyenoord vola in finale di Conference League dopo il pareggio ottenuto contro il Marsiglia. Il club olandese, che affronterà Mourinho nella finale di Tirana il prossimo 25 maggio, si è reso protagonista di un bel gesto al termine dei tiratissimi 90 minuti giocatori in Francia. Sui social è infatti apparso una foto che ritrae lo spogliatoio del Velodrome che ha ospitato il Feyennord pulito splendidamente. In più, sulla porta, un messaggio scritto in francese: «Grazie, arrivederci. Il mio nome è croissant e vivo nel Feyenoord». Educazione e umorismo, giocato sulla lingua francese, che ha fatto immediatamente il giro dei social.