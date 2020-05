La Fifa ci prova e organizzerà una partita di calcio di beneficenza. Per raccogliere fondi per la battaglia contro il coronavirus.. «È nostra responsabilità dimostrare solidarietà e continuare a fare tutto il possibile per partecipare e sostenere gli sforzi nella lotta contro la pandemia», ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino. «Siamo stati attivi nel sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso diverse altre campagne e la Fifa ha contribuito anche finanziariamente a questa causa, ma ora ci impegniamo a organizzare questo evento globale di raccolta fondi quando la situazione sanitaria lo consentirà, anche se solo tra qualche mese», ha aggiunto il numero uno della Fifa. I fondi raccolti sosterranno «lo sviluppo, la produzione e un equo accesso globale alle nuove tecnologie sanitarie essenziali per il coronavirus, compresi diagnostica, terapie e vaccini», ha Infantino che non ha fornito ulteriori dettagli sulla partita. Ultimo aggiornamento: 15:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA