Nessun cambio sul podio del ranking della Fifa nonostante le 184 partite internazionali giocate di recente. Il Belgio mantiene la prima posizione con 1755 punti davanti alla Francia con 1726 e il Brasile con 1715. L'inghilterra resta al quarto posto mentre sale in quinta posizione l'Uruguay e scende al sesto posto il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nella top ten guadagna una posizione la Croazia, settima, ai danni della Spagna, ora ottava, davanti all'Argentina nona e alla Colombia decima, in discesa di un posto. Seguono Messico, Olanda, Svizzera e Danimarca prima dell'Italia, stabile al 15esimo posto con 1593 punti. Salgono di tre posti l'Ucraina ora 22esima e il Giappone 28esimo, +4 posizioni per la Turchia 32esima e +5 per la Russia 37esima. Poi a partire dal 50° posto, ci sono persino squadre che sono riuscite a scalare dieci o più posizioni, come il Nicaragua (137esimo, +11), Barbados (160esimo, +10), il Sud Sudan (162esimo, +11) e Santo Tomé y Príncipe (180esima, +10). Bene anche il Kosovo (114esimo, +5) raggiunge la sua migliore posizione in assoluto. Ultimo aggiornamento: 12:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA