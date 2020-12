Ci sono Cristiano Ronaldo e Messi. E non può mancare il favorito di questa edizione: Robert Lewandowski. La Fifa ha annunciato i finalisti del premio “Fifa the best”, il migliore calciatore dell’anno, che verrà assegnato il prossimo 17 dicembre. E a differenza delle altre volte, c’è un favorito che è diverso dall’attaccante portoghese della Juve e dell’argentino del Barcellona. Il polacco, che ha vinto tutto quello che si poteva vincere in questo nefasto 2020 (che ha annullato l’edizione del Pallone d’Oro) è il maggiore indiziato a portare a casa questo speciale premio personale.

BAYERN PRESENTE

I campioni d’Europa in carica piazzano in finale anche Hansi Flick come miglior tecnico e Manuel Neuer come miglior portiere. L’allenatore se la vedrà con il Loco Bielsa e con Jurgen Klopp. L’estremo difensore invece dovrà riuscire a battere la concorrenza dell’ex Roma Alisson e dello sloveno dell’Atletico Madrid Oblak.

MIGLIOR GOL

Il premio Puskas, quello che decreta il gol più bello dell’anno, se lo contenderanno Son (Tottenham), Suarez (Atletico Madrid) e Arrascaeta (Flamengo). Mentre per quanto riguarda la miglior calciatrice, in finale ci sono arrivate la danese Harder (diventata in estate con il passaggio al Chelsea la più pagata della storia), la francese Renard (che ha vinto tutto con il Lione) e l’inglese Bronze. Niente finale invece per Rita Guarino, allenatrice della Juventus che era nella lista delle nomination: all’ultimo atto, come migliori tecnici di squadre femminili ci vanno Emma Hayes (Chelsea), Jen-Luc Vasseur (Lione) e Sarina Wiegman (Ct della nazionale olandese).

