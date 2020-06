Pt(x) + [(mpc t(x) x c t(z-x)) +(mpf t(x) x f t(z-x))]Nel dettaglio ogni voce a cosa si riferisce: Pt(x)= punti realizzati dalla squadra nelle gare giocate; mpc t(x)= media punti in casa della squadra nelle gare giocate; c t(z-x)= gare casalinghe da disputare; mpf t(x)= media punti in trasferte della squadra nelle gare giocate; f t(z-x)= gare in trasferta da disputare.LEGGI ANCHE ----> Ecco come funziona l'algoritmo della serie A Nel campionato cadetto sarà l'algoritmo a stabilire play-off, play-out e retrocessioni. Il Consiglio federale ha poi deciso che Monza, Vicenza e Reggina saranno promosse in Serie B.