Ci siamo, insomma. Ora tocca al governo. La Figc ha consegnato, in anticipo di un giorno, il protocollo per la ripresa del calcio al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero proposte difformi da quanto richiesto dal Comitato tecnico scientifico di una settimana fa, pur confidando in «possibili aggiustamenti» in corso d'opera più avanti nel tempo.



«Le date possibili per la ripresa del campionato restano quelle del 13 e 20 giugno». Lo dice il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al Tg3. «Giovedì prossimo ho convocato Figc e Lega per valutare insieme anche in base all'andamento dell'emergenza sanitaria, la data e decidere insieme se e quando riprendere».



«Pochi minuti fa è arrivato il nuovo protocollo proposto dalla Fgci per la ripresa degli allenamenti e la ripresa del campionato, è molto simile nelle regole a quello per gli allenamenti» Ultimo aggiornamento: 19:34