La notizia era nell'aria ed ora è confermata anche ufficialmente: come comunicato attraverso una nota, la Figc ha sospeso definitivamente i campionati e le altre competizioni giovanili organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico in programma per la stagione sportiva 2019-20. La decisione è arrivata a seguito del decreto dello scorso 10 aprile.



Come riferisce il sito ufficiale della Federcalcio, a livello giovanile, dunque, non si svolgeranno pertanto le restanti gare dei Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C; le fasi interregionali e finali dei Tornei Under 14 Pro e Under 13 Pro e dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15; la fase eliminatoria e finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore e dei dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore. Ultimo aggiornamento: 19:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA