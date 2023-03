La sua carriera da dirigente è cominciata 28 anni fa, estate del 95. Giovane avvocato penalista appassionato di calcio, fu scelto da Corrado Ferlaino come team manager del Napoli allenato da Vujadin Boskov. In carriera più incarichi da direttore sportivo, nel club azzurro e in altre società italiane e straniere, con la consulenza presso il centro tecnico di Coverciano iniziata nove anni fa. Filippo Fusco è passato dall'altra parte della barricata, anzi della scrivania, come componente della commissione che ha esaminato scritti e orali di circa cento aspiranti ds, tra cui l'ex campione di City, Lazio e Roma Aleksandar Kolarov, i napoletani Aniello Cutolo e Marco Cozzuto e il reggino Antonio Sinicropi, che fa parte dello staff del Napoli. Proprio il dirigente azzurro Cristiano Giuntoli è stato uno dei relatori nel corso 2022-2023, insieme a vari colleghi e a due monumenti della panchina come Rafa Benitez, ex Napoli, e Marcelo Bielsa, già ct dell'Argentina. «Giuntoli interpreta precisamente il ruolo di ds, almeno come lo intendo io. Ha personalità, è centrale ma non protagonista, presente soprattutto nelle situazioni difficili che inevitabilmente si verificano in una stagione».

I corsi del settore tecnico di Coverciano - coordinati dal segretario generale Paolo Piani - hanno due indirizzi, tecnico e amministrativo, per aspiranti ds e segretari. Tanti gli iscritti presso la Figc e le università collegate: ma quello del direttore sportivo non era un lavoro passato in secondo piano? «È vero il contrario. È un ruolo che si sta evolvendo e crea interazione tra il dirigente e tutte le altre figure di un club. Il ds deve capire il presidente e dare sicurezza all'allenatore, giusto per fare una prima sintesi», spiega Fusco. I presidenti, negli anni, hanno creato linee dirette con i procuratori, facendo in prima persona il mercato. «Un presidente che vuole fare il direttore sportivo non toglie autorevolezza al suo collaboratore ma a se stesso. Il ds, oltre a coordinare il suo gruppo, deve assumersi le responsabilità e sapere cogliere i momenti».

Il centro tecnico di Coverciano fu creato da Italo Allodi, uno dei più grandi manager del calcio italiano, quello a cui Ferlaino affidò nel 1985 il sogno scudetto del Napoli e lui lo condivise con Ottavio Bianchi e Pierpaolo Marino, facendone realtà due anni dopo. Sottolinea Fusco: «La scuola dei dirigenti italiani è molto valida. In Europa soltanto da noi e in Spagna si formano le figure dei direttori sportivi, però il modello piace da tempo anche in altri Paesi. Penso alla Premier, dove nelle strutture di molti club vi sono i ds e così gli allenatori non sono più manager ma coach. Purtroppo l'Uefa non riconosce questa figura che è tornata ad essere centrale nel mondo del calcio».