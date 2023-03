Final Four di Coppa Italia A2, il sorteggio sorrdide al Sala Consilina in semifinale c'è il Cagliari

Con una bella cerimonia svolta nell'aula consiliare del comune di San Rufo (Salerno) si svolto il sorteggio per la Final Four di Coppa Italia di serie A2 e Under 19. Sarà proprio il Palasport del centro valdianese ad ospitare la kermesse tricolore in programma l'11 e 12 marzo. A fare gli onori di casa il sindaco Michele Marmo e la consigliera Maria Antonietta Aquino, che hanno accolto i rappresentanti della Federcalcio regionale con in testa il presidente Carmine Zigarelli e Vincenzo Boccarusso e la Divisone calcio a 5 rappresentata dal consigliere nazionale Stefano Salviati e dal segretario Fabrizio De Felice, a cui è toccato il compito di fare estrarre le palline ai consiglieri regionali Tommaso Pellegrino e Corrado Matera per gli accoppiamenti delle semifinali. Per la A2 sabato 11 alle 17 in campo Lido Ostia- Cesana alle 20 Sporting Sala Cosnilina-Leonardo Cagliari, mentre nella mattinata alle 11 prima sfida dell'U.19 Aosta-Roma alle 14 Villaurea-Lazio. L'esito del soreteggio è stato accolto con favore dal tecnico Fabio Oliva e dai dirigenti del club salese con in testa i cugini Detta, Antonio e Giuseppe, che stanno organizzando tutto nei minimi dettagli per questa competizione che proietta lo Sporting Sala Consilina nel panorama del futsal nazionale. Le gare del sabato sarranno trasmesse dal canale Futsal Tv, mentre le finali di domenica 12 in programma alle ore 17 per l'U.19 e alle 20 per l'A2 vedranno protagoniste le telecamere di Sky. Per l'U.19 le gare sono Aosta-Roma e Villaurea-Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA