Champions' League, la finale si giocherà al Dragao di Porto

Non sarà più lo stadio Atatürk di Istanbul ad ospitare la finale della 66^ edizione della Champions' League, come ha reso noto la Uefa in giornata. Il match decisivo della competizione in cui si sifderanno il Manchester City di Pep Guardiola e il Chelsea di Thomas Tuchel andrà in scena all'Estádio do Dragão di Oporto, dopo che l'anno scorso di era tenuta sempre in Portogallo ma all'Estádio da Luz di Lisbona.

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto. 6,000 fans of each team will be able to attend. Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 13, 2021

Scartata quindi l'ipotesi di una finale tutta inglese da giocare in patria, dopo che nei giorni scorsi si era fatta dirompente la richiesta di disputare la finale a Wembley: a far tramontare l'idea sarebbe stata l'irremovibilità del governo inglese nel non accettare l'esenzione della quarantena per i circa 2000 invitati che la Uefa avrebbe voluto portare alla finale.

Ma un'altra positiva c'è, e non di poco conto visto i tempi: la finale si disputerà a porte "aperte", in quanto sarà previsto l'ingresso di circa 12.000 spettatori, divisi equamente in 6000 per parte.