Italia campione, viaggio a Castellammare: «Gigio Donnarumma, il nostro piccolo grande eroe»

Inviato a Castellammare

Non può essere un caso. I primi due bambini che varcano i cancelli della scuola calcio Asd club Napoli di Castellammare di Stabia portano in mano un bel paio di guantoni di portiere. Strano ma vero. In quella che è stata la scuola calcio di Gigio Donnarumma, all’indomani della notte più importante della carriera del portiere napoletano. Sembra uno scherzo del destino, ma invece è tutto vero. Sono scene di ordinaria...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati