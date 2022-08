Fiorentina-Napoli, solo 15mila euro di multa per i cori contro Spalletti

Quindicimila euro di ammenda alla Fiorentina per i cori «di matrice territoriale e religiosa» intonati ieri dai suoi sostenitori in occasione della partita con il Napoli: lo ha deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea che ha inflitto una «ammenda di € 15.000,00: alla società Fiorentina per avere suoi sostenitori, prima delle gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonché cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto».