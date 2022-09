Dopo la brutta prestazione in Turchia, in casa Fiorentina la tensione è sempre più alta. I ragazzi di Italiano, dopo il 3 a 0 rimediato contro il Basaksehir, tornano ad allenarsi in vista della sfida contro il Verona. Ma i nervi sono tesissimi. E l'allenamento al Franchi, aperto ai tifosi, torna ad accendere le polemiche sui giocatori e sul capitano, Cristiano Biraghi.

Leggi anche > Pupo: «La Fiorentina gioca bene, ma mancano i risultati»

Nervi tesi

Dopo il brutto KO in Conference League è già tempo di voltare pagina. Prima della sosta per le nazionali, la Fiorentina è chiamata ad affrontare un'ultima fatica contro l'Hellas Verona. Ma dopo la seduta di allenamento all'Artemio Franchi, facendo rientro al centro sportivo Davide Astori, il capitano Biraghi, accompagnato dai compagni Benassi e Barak, è stato criticato da alcuni tifosi (una decina circa) presenti fuori ai campini che hanno gridato: «Svegliatevi! Dovete onorare la maglia, non possiamo fare queste figure». Poi l'attenzione si è rivolta su Biraghi.

La reazione di Biraghi

Un tifoso piuttosto adirato, dopo le ultime uscite della Fiorentina, rivolgendosi al capitano viola ha gridato: «Biraghi ti devi svegliare». Il giocatore, ormai diretto dentro il centro sportivo, si è subito girato e la sua risposta fa discutere la tifoseria: «Devi stare muto devi stare». Insomma un clima non proprio sereno dopo la debacle europea.