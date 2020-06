Ultimo aggiornamento: 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va in scena alle 19.30 il match tra Fiorentina e Brescia, che sancisce il ritorno in campo delle due compagini dopo la sospensione a causa del coronavirus. I viola hanno pareggiato 0-0 ad Udine nell'ultima partita giocata l'8 marzo scorso e contano al momento 30 punti in classifica: un rendimento deludente rispetto alle aspettative di inizio stagione. Situazione molto critica per il Brescia, ultimo con 16 punti e con 9 lunghezze da recuperare rispetto al quartultimo posto.(3-5-2) Dragowski, Caceres, Ceccherini, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Pulgar, Duncan; Chiesa, Vlahovic, Ribery. All. Iachini(4-3-1-2) Joronen, Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zhrmal; Skrabb, Donnarumma. All. LopezUna sola vittoria per la Fiorentina nelle ultime 6 gare di Serie A, ma la statistica è ancora peggiore se si considerano solo le gare giocate al Franchi, dopo sono arrivati i 3 punti solo una volta in 9 gare. Sono 3 le vittorie in campionato lontano dal Rigamonti per il Brescia, sempre col punteggio di 0-1: a Cagliari, a Udine e l'ultima l'8 dicembre scorso sul campo della SPAL.