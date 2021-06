Fiorentina, caos totale: Italiano in salita, rispunta Fonseca

Non si è ancora sbloccata la trattativa per Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Il tecnico 43enne resta un obiettivo del club viola ma, come previsto, lo Spezia non fa sconti rispetto alla clausola da quasi due milioni. Così la società toscana avrebbe ripreso i contatti anche con altri allenatori. Quali? Al ds Pradè piace molto l'ex tecnico giallorosso Fonseca, che era già in orbita viola prima della firma di Gattuso. Ma il portoghese non sarebbe l'unico sulla lista di Commisso. Circola anche il nome di Benitez, in trattativa con l'Everton, mentre fonti francesi rilanciano Garcia. Di certo, dopo il caos Gattuso, la Fiorentina continua a vivere giornate poco serene. Anche se c'è chi non esclude che potrebbe trattarsi di manovre per mettere pressione sullo Spezia per liberare Italiano.