Una sfida importante quella tra Napoli e Fiorentina. I due club si affronteranno domenica per il lunch match del turno di Serie A allo Stadio Maradona e, dopo le ultime gare tra campionato e Coppa Italia, avranno qualcosa da dimostrare dopo settimane non entusiasmanti soprattutto per i tifosi.

Tra i protagonisti anche Gaetano Castrovilli. «Dobbiamo dare continuità al nostro lavoro. La gara con l’Inter in Coppa Italia ci ha lasciato l’amaro in bocca» ha detto il centrocampista dei viola al sito ufficiale. «Adesso dobbiamo trasformare questo amaro in aggressività e concretezza, una spinta importante per la sfida al Napoli», le parole di Castrovilli.

