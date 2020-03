LEGGI ANCHE

«Ripartire? No, non ci si deve allenare perché non è finita. Non dobbiamo andare troppo avanti. Speriamo che presto si arrivi a zero casi in tutta l, oggi siamo un pò più positivi ma non del tutto, speriamo non arrivi al Sud dove le strutture mediche non sono come al Nord. L'economia in Italia è stata rovinata, ho mandato una lettera ai miei dipendenti e ai giocatori dicendo pensiamo prima alla salute e poi al calcio. Non so se riprenderà questo campionato, c'è una grande probabilità che non si finisca». Lo ha detto il presidente della Fiorentina Roccoa "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento Rai su quando potrebbe riprendere il campionato italiano.