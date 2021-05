Fiorentina, Iachini saluta col Napoli: «Gattuso sta facendo benissimo»

L'ultima gara del'anno al Franchi, per chiudere al meglio contro il Napoli e con la salvezza ormai in tasca. «Abbiamo fatto un lavoro incredibile fin qui. Non nascondo che in alcuni momenti c'è stata tanta preoccupazione ma abbiamo lavorato tanto per essere qui. Aver portato a casa questo risultato mi inorgoglisce» ha subito chiarito Beppe Iachini in conferenza.

«Le parole della società fanno piacere. La riconferma? Commisso è stato chiaro dopo la Lazio, se ne parlerà alla fine della stagione, una volta chiusa. Andrò via con grande affetto per tutti, è giusto per tutti chiuderla qui» ha continuato Iachini, che sulla panchina viola potrebbe essere sostituito proprio da Gattuso. «Il Napoli è pericolosissimo, con Rino ho un ottimo rapporto e sta facendo benissimo. Ha una squadra di qualità, abituata all'alta classifica. Dovremo fare una partita più che perfetta. Il risultato dell'andata è il passato, ogni gara è una storia a sé. Callejon? La mia idea per le ultime partite è dare spazio a chi ha giocato meno».