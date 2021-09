Neanche il tempo di rifiatare e la Serie A è di nuovo pronta a scendere in campo. Un assaggio ci verrà dato da Bologna e Genoa, impegnate alle 18:30 al Dall'Ara, ma il vero piatto forte dell'anticipo della quinta giornata sarà l'incontro dell'Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Inter. Se per gli uomini di Simone Inzaghi si tratta solo di conferme dopo lo scudetto della passata stagione, l'undici di Vincenzo Italiano è una delle sorprese di questo campionato 2021/22. Nonostante la sconfitta nella prima giornata contro la Roma di José Mourinho, i viola sono riusciti a rialzarsi subito mettendo in saccoccia nove punti su nove. Dal canto loro, i milanesi vogliono continuare a volare e riprendersi la testa della classifica, rubata ieri dal Napoli che ha vinto (e convinto, ancora una volta) contro l'Udinese per 4-0. Nessuno vuole perdere (e ci mancherebbe), e quindi ecco le probabili formazioni che regaleranno spettacolo dalle 20:45.

Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All. Vincenzo Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

Dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Inter è un'esclusiva Dazn, e sarà visibile solo sui canali ufficiali del colosso britannico. Su computer sarà visibile al sito ufficiale, mentre da device mobile (smartphone, tablet, ecc.) sarà fruibile scaricando l'app specifica. Un'altra soluzione, per vedere la partita commodamente a casa propria, è quella di scaricare l'applicazione sul televisore, ma solo se si è in possesso di uno smart tv.