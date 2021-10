Italiano ringrazia Spalletti: «E spero possa segnare Callejon»

«Eccetto Castrovilli sono tutti a disposizione, stiamo lavorando bene: conosciamo l'importanza della partita e la grande difficoltà che ci aspetta, visto che giochiamo contro la prima in classifica, ci sta facendo preparare bene». Vincenzo Italiano e la Fiorentina hanno poco da perdere, ma domani vogliono far cadere per la prima volta in campionato anche la capolista. «Il Napoli ha giocatori velocissimi, che a ridosso dello stretto possono inventarsi in ogni momento una giocata. Sarà una gara in cui dovremo essere perfetti, ma qualsiasi risultato verrà fuori non sarà decisivo per la classifica, il campionato è molto lungo».

«Il mio obiettivo è quello della società, ovvero quello di stare nella parte sinistra della classifica: nel momento in cui la squadra crescerà e continuerà a esprimersi così, non ci saranno limiti» ha continuato Italiano, che domani in campo potrebbe mandare l'ex Callejon: «Solo José non ha segnato finora, ma sono convinto che con l'intelligenza che ha troverà lo spunto per andare in gol, spero segni. È la prima volta che affronterò Spalletti da avversario: lo ringrazierò personalmente per le parole dette su di me».