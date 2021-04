Live Fiorentina-Juventus 1-0: Vlahovic, rigore col cucchiaio!

La Fiorentina va a caccia di punti tranquillità, la Juventus vuole blindare il posto in Champions e cancellare l'onta dello 0-3 dell'andata. La vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale a Verona sembra aver chiuso il discorso salvezza per i viola, ma guai ad abbassare la guardia. Sull’altro versante, i bianconeri hanno riscattato la sconfitta contro l’Atalanta superando il Parma ma ora non possono più fermarsi se vogliono ottenere la qualificazione in Champions.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA Live Inter-Verona 0-0 Il primo tempo si chiude senza reti LA DIRETTA Benevento-Udinese, 2-4 che fa male:la zona retrocessione è...

LA PARTITA IN DIRETTA

Iachini conferma il 3-5-2 con Pulgar davanti alla difesa, dove retrocede Caceres per far spazio sulla destra a Venuti. In avanti la solita coppia formata da Ribery e Vlahovic.

A sorpresa, sceglie il 3-5-2 anche Pirlo con De Ligt, Bonucci e Chiellini in difesa. Chance per Ramsey in mezzo al campo, mentre in attacco Dybala viene nuovamente preferito a Morata per affiancare CR7.