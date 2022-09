Live Fiorentina-Juventus 1-1: Jovic spreca un calcio di rigore!

Il primo big match di giornata va in scena allo stadio Franchi, dove la Fiorentina ospita la Juventus. I viola arrivano dalla sconfitta di Udine, mentre la Juventus dal successo contro la Spezia, vittoria comunque poco convincente per i bianconeri. Partita aperta e come al solito ad alta tensione.

Le due squadre si affrontano con schieramenti offensivi e speculari. Nel tridente d'attacco viola, Italiano conferma Kouame, Jovic e Sottil. A centrocampo dal primo minuto Amrabat e Barak, coppia centrale in difesa formata da Milenkovic e Igor.

La Juve risponde con Paredes dal primo minuto a centrocampo e Di Maria, Milik e Kostic in attacco. Parte dalla panchina Vlahovic, ex della Fiorentina e capocannoniere del campionato con 4 reti. Anche Kean e Bonucci non sono tra i titolari.