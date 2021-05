Decide la doppietta di Vlahovic: l'attaccante serbo della Fiorentina, classe 2000, tocca 21 reti in campionato chiudendo praticamente le possibilità alla Lazio di approdare alla prossima Champions League. Un risultato pesante per la squadra di Iachini, che praticamente vede la salvezza lì, a un passo.

Non è stata una bella Lazio quella di stasera. Nervosa la formazione di Inzaghi che ha anche chiuso in 10 uomini per l'espulsione di Pereira in pieno recupero. La Fiorentina ha fatto la sua partita: compatta la formazione di Iachini, che ha concesso poco o nulla dalle parti di Dragowski. Si è superato, però, nell'unica vera occasione della Lazio il portiere della viola: conclusione di Correa - che poteva fare di più - che avrebbe potuto dare una storia diversa alla gara.

Poi è salito in cattedra Vlahovic: tocco facile sotto porta nel primo tempo sull'assist di Biraghi; zuccata precisa nella ripresa che non ha lasciato scampo a Reina. Iachini esulta in panchina con Ribery capendo che è il passo decisivo per la permanenza. Inzaghi mastica amaro. Nonostante la gara contro il Torino da recuperare, la qualificazione alla Champions adesso è quasi impossibile.

LA CRONACA

51'st Non c'è più tempo, vince la Fiorentina. Doppietta di Vlahovic.

50'st Doppio giallo, espulso Pereira. Che nemmeno protesta.

49'st Pallone di Milinkovis sul secondo palo. Immobile ci arriva di testa, ma non è coordinato. Non trova la porta, l'attaccante di Inzaghi.

48'st Pallone lungo della Lazio alla ricerca di Muriqi. Non ci arriva l'attaccante kosovaro.

47'st Fiorentina che cerca di perdere tempo, Caceres si becca il giallo.

46'st Giallo anche per Cataldi. Che ferma Kouame. Fatto tattico.

45'st Saranno 6 i minuti di recupero.

43'st GOL FIORENTINA: La chiude Vlahovic. Col colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Appostato sul secondo palo, il serbo colpisce e batte imparabilmente Reina. Luiz Felipe però se lo perde in maniera clamorosa.

41'st Colpo di testa per Muriqi, centrale, che non crea particolari problemi a Dragowski che blocca la sfera.

40'st Fuori Ribery, dentro Kouame per Iachini.

40'st Punizione per la Lazio, Amrabat riesce ad anticipare Muriqi.

37'st Fallo in attacco di Correa, che spinge Pulgar che lo ha anticipato proprio all'ingresso dell'area di rigore.

36'st Sugli sviluppi di un corner, Immovile non ci arriva per un soffio sul secondo palo. L'occasione migliore per la Lazio in questa ripresa.

35'st Biraghi batte un calcio di punizione dal lato corto dell'area di rigore. La Fiorentina però non riesce a concludere. Nonostante la buona giocata, successiva, di Castrovilli.

33'st Ottavo ammonito della gara. Pereira. Il quinto della Lazio, che entra su Caceres. Anche lui salterà il Parma.

31'st Correa alle spalle di Muriqi e Immobile. La Lazio si gioca il tutto per tutto, correttamente, in questo finale di gara.

30'st Ultimi due cambi per Inzaghi: fuori Radu e Luis Alberto, dentro Muriqi e Akpa Akpro.

30'st Anche Luiz Felipe ammonito. Che entra da dietro su Ribery, che rimane anche a terra.

29'st Cambio in casa Fiorentina, dentro Amrabat, fuori Bonaventura.

26'st La Fiorentina muove il pallone andando al due contro uno sul lato sinistro del campo. Mette in mezzo la formazione viola, e Vlahovic anticipa tutti. Tocco debole, Reina non ha problemi.

24'st Angolo per i biancocelesti, Luis Alberto crossa, colpisce Radu sul primo palo. Ma il pallone si perde alto.

23'st Non ha creato nulla la Lazio in questa ripresa. Nessun pensiero per Dragowski, che guarda i compagni chiudere tutti gli spazi. E il tempo stringe per la squadra di Inzaghi.

21'st Radu ammonito, per l'entrata su Castrovilli, che aveva liberato Vlahovic davanti ad Acerbi: il serbo riesce a liberare il mancino, Reina respinge.

19'st Triplo cambio per Inzaghi, che toglie Lazzari, Lulic e Lucas Leiva, inserendo Luiz Felipe, Cataldi, e Pereira.

17'st Calcio di punizione per la Fiorentina, spunta Pezzella sul secondo palo: colpo di testa di poco a lato.

16'st Si lamenta giustamente Inzaghi in questo momento: la partita è molto spezzettata. «Non giochiamo più» urla il tecnico della Lazio.

15'st Partita che si è incattivita. Sul taccuino di Maresca ci finisce anche Leiva: entrata in ritardo su Ribery. Leiva era diffidato, salta il Parma.

14'pt Quarto ammonito della gara, è per Pezzella, che si becca il giallo per proteste.

12'st Ancora angolo per la Lazio, che sta cercando di allargare le maglie della difesa viola. Batte Luis Alberto, Dragowski blocca semplice.

10'st Gioco fermo da un paio di minuti per un problema alla mano per Biraghi, colpito da Immobile nel tentativo di conclusione.

8'st Angolo per la Lazio, Luis Alberto mette in mezzo, girata di Immobile che si perde a lato.

7'st Nessuna apprensione, al momento, per i padroni di casa. Che continuano a fare una partita tatticamente molto attenta.

5'st Tensione in campo, per un fallo di Biraghi su Lazzari. I calciatori della Fiorentina protestano perché il tocco non c'è, e sfuma una ripartenza in superiorità numerica per la squadra di Iachini.

3'st Non calcia Immobile, servito da Correa, dopo che il Tucu era stato trovato da Milinkovic dentro l'area. E la difesa della Fiorentina riesce a respingere la minaccia.

2'pt Non cambia la partita, in questa ripresa. La Lazio cerca di trovare spazi. Fiorentina ancora più rintanata nella propria metà campo.

1'st Riparte la partita del Franchi.

È avanti la Fiorentina, alla fine del primo tempo, grazie alla rete di Vlahovic sull'assist di Biraghi. A porta vuota, l'attaccante della viola, batte Reina. La Lazio ha disputato una buona prima parte di gara. Andando vicina al vantaggio soprattutto con Correa: miracolo di Dragowski. La Fiorentina, compatta, riesce a ripartire con pericolosità. Uomini di Inzaghi poco attenti, beccati troppo spesso in fuorigioco.

45'pt Angolo per la Lazio che non porta a nulla. E finisce il primo tempo.

44'pt Giallo per Vlahovic, che entra in ritardo su Lucas Leiva. Terzo ammonito della gara.

42'pt Ancora in fuorigioco Immobile. Ma di nuovo, Dragowski, era riuscito ad intervenire sul tocco sotto dell'attaccante biancoceleste. Ma era comunque tutto fermo.

41'pt Lotta tra Immobile e Caceres, proprio all'altezza della bandierina.

40'pt Occasione per la Fiorentina, Pulgar, dal limite, ha lo spazio per concludere: deviazione di Acerbi in angolo.

38'pt Luis Alberto cerca il pallone filtrante per Immobile. Ma chiude la difesa della Fiorentina. Ma adesso la Lazio ha alzato il ritmo.

35'pt Calcio di punizione per la Lazio dopo il fallo di Caceres su Correa. Milinkovic è pescato dentro l'area da Luis Alberto, e colpisce di testa. Ma è ancora decisivo Dragowski. Poi segnala l'assistente. Fuorigioco.

32'pt GOL FIORENTINA: Passa la squadra di Iachini. Con Vlahovic. Lazio disattenta a sinistra, col pallone che arriva Biraschi. Mette in mezzo l'esterno, che trova il serbo, a porta libera, che non può far altro che battere Reina. Ventesimo gol in stagione per il classe 2000.

30'pt Ed è proprio con queste caratteristiche che Immobile arriva a calciare, col mancino, sul pallone di Correa. Milenkovic però c'è e ribatte la conclusione di Ciro.

30'pt Qualitativamente la Lazio sta disputando un'ottima partita. In mezzo al campo la squadra di Inzaghi riesce a gestire le operazioni.

27'pt Rischia Ribery, dentro l'area di rigore della Fiorentina: il francese perde un pallone sanguinoso che libera Milinkovic, che poi mette in mezzo. Respinge la difesa viola. Poi ammonito Acerbi, che blocca Vlahovic in ripartenza.

26'pt Palo di Immobile. Ma era in fuorigioco il numero 17 della Lazio. Davanti a Dragowski, trovato da Radu, Ciro cerca il piattone sul secondo palo. Respinto dal legno.

24'pt Colpo di testa di Radu, sugli sviluppi di un corner. In anticipo sul primo palo, non centra lo specchio della porta.

22'st Due errori: prima sbaglia Radu, che manda quasi in porta Vlahovic, il serbo però non riesce a servire Ribery che aveva lo spazio per attaccare Reina. Errore clamoroso per il serbo. Così come quello del difensore di Inzaghi.

22'pt Poco sollecitato, in questa prima parte di gara, Lazzari. La manovra della formazione di Inzaghi pende a sinistra soprattutto.

20'pt Angolo per la Fiorentina, Caceres cerca di colpire di testa, ma commette fallo, appoggiandosi su Radu.

19'pt Poche occasioni in questo frangente di partita. La Fiorentina continua a concedere pochi spazi. La Lazio non riesce a trovare il carico giusto. Nonostante il maggior possesso palla.

14'pt Buona Lazio in questo avvio. Squadra concentrata quella di Inzaghi. Che ha già avuto le occasioni per passare. Fiorentina che segue lo spartito iniziale. Tutta dietro, pronta a ripartire veloce.

11'pt Miracolo di Dragowski, sul tocco sottoporta di Correa. Azione stupenda della Lazio, che libera l'attaccante dentro l'area. Ma il portiere della Fiorentina si supera.

10'pt Mancino di Castrovilli, che trova spazio a sinistra. Reina blocca in due tempi.

8'pt Decisivo l'intervento di Marusic, che blocca Vlahovic lanciato a campo aperto. In spaccata il difensore della Lazio blocca l'azione, assai pericolosa e in ripartenza della formazione di Iachini.

8'pt Immobile aveva trovato il giusto movimento in profondità, mettendo in mezzo per Correa. Pezzella si salva in angolo.

6'pt Calcio di punizione per la Lazio, battuto da Luis Alberto. Ma è in fuorigioco per Milinkovic.

5'pt Primo ammonito della partita, è Venuti, che rifila una gomitata a Radu.

4'pt Occasione per la Fiorentina, con il pallone messo in mezzo da Ribery, per un soffio, Bonaventura non ci arriva.

3'pt Primi minuto di studio. Le squadre girano palla. Soprattutto la Lazio con la Fiorentina compatta nella propria metà campo.

1'pt Partita iniziata al Franchi, il primo pallone lo muove la squadra di Iachini.

Obiettivi diversi, ma stessa voglia e necessità di prendersi la vittoria. Fiorentina e Lazio si affrontano al Franchi: la squadra di Iachini per avvicinare la salvezza; quella di Simone Inzaghi per mantenere vivo il sogno Champions League. I biancocelesti vengono da sette vittorie nelle ultime otto partite e non hanno intenzione di fermarsi proprio adesso. Non sarà sicuramente facile in Toscana contro la truppa viola, che si presenterà con Ribery al fianco di Vlahovic. Inzaghi invece si affida a Correa: è lui l'uomo in più. Momento di forma straordinaria per il Tucu, vero trascinatore nelle ultime uscite.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic. All.: Iachini.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzagi.