Fiorentina-Lazio live dalle 20,45: che sfida tra Vlahovic e Immobile

Obiettivi diversi, ma stessa voglia e necessità di prendersi la vittoria. Fiorentina e Lazio si affrontano al Franchi: la squadra di Iachini per avvicinare la salvezza; quella di Simone Inzaghi per mantenere vivo il sogno Champions League. I biancocelesti vengono da sette vittorie nelle ultime otto partite e non hanno intenzione di fermarsi proprio adesso. Non sarà sicuramente facile in Toscana contro la truppa viola, che si presenterà con Ribery al fianco di Vlahovic. Inzaghi invece si affida a Correa: è lui l'uomo in più. Momento di forma straordinaria per il Tucu, vero trascinatore nelle ultime uscite.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic. All.: Iachini.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzagi.