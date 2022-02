La Lazio torna in campo dopo la sosta della Serie A e lo fa al "Franchi" contro la Fiorentina, in uno snodo fondamentale per la ricorsa all'Europa. Maurizio Sarri non può permettersi passi falsi: quello con i viola è un vero e proprio scontro diretto (stessi punti in classifica, 36). I biancocelesti recuperano Pedro e Luiz Felipe e si affidano ai gol di Immobile. Prima senza Vlahovic per Italiano, che deve reinventarsi l'attacco ed è pronto a dare una maglia da titolare a Cabral.

Segui la diretta di Fiorentina-Lazio

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Cabral, Callejòn. A disp.: Dragowski, Martinez Quarta, Saponara, Castrovilli, Ikoné, Maleh, Terzic, Piatek, Nico Gonzalez, Amrabat, Kokorin, Igor. All.: Italiano

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Felipe Anderson, Cabral, Romero, Hysaj, Radu, Moro, André Anderson, Cataldi, Floriani Mussolini, Basic. All.: Sarri

Dove vederla in tv e diretta streaming

Fiorentina-Lazio delle 20:45 di sabato 5 febbraio allo Stadio “Franchi” di Firenze sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky canali Sky Sport Uno (201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.