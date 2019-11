Fiorentina-Lecce 0-0 la Diretta Chiesa in tribuna

Ultimo aggiornamento: 20:52

Fiorentina di nuovo in difficoltà, dopo il trittico di vittorie di fine settembre - inizio ottobre ai danni di Sampdoria, Milan e Udinese: solo una volta sono arrivati i 3 punti nelle ultime 6, in occasione della trasferta sul campo del Sassuolo, ma poi 2 pareggi e 3 sconfitte, 2 delle quali consecutive a Cagliari e contro il Verona domenica scorsa; 2 pareggi e 2 sconfitte invece il bottino delle ultime 4 trasferte dei salentini. Liverani, reduce dal pareggio in rimonta contro il Cagliari, lancia dal primo minuto Shakov dietro le due punte, La Mantia e Farias. In mezzo al campo c'è Tabanelli. Dalla panchina Babacar.LE FORMAZIONI(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlahovic. All. Montella(4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Farias, La Mantia. All. Liverani