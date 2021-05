Fiorentina-Napoli, la sfida di Gattuso: parte così il valzer degli allenatori

Gattuso contro Iachini. Ovvero Gattuso che l'anno prossimo potrebbe sedere sulla panchina di Iachini. Ultimi 180 minuti e solito valzer di panchine con tanti allenatori che sono certi di non rimanere al loro posto, come appunto Iachini o, ad esempio Fonseca, già sostituito da Mourinho alla Roma, o che sono legati ai risultati: Pirlo l'esempio più clamoroso o lo stesso Gattuso, che potrebbe rimanere a Napoli, ma molto difficilmente, nel caso venisse acciuffata la Champions.

Scorrendo la classifica, le prime tre hanno scelto nel segno della continuità. Antonio Conte, a meno di terremoti finanziari, rimarrà all'Inter. Gasperini ha un rapporto solidissimo con l'Atalanta, il Milan non ha sostituito Pioli negli anni scorsi, non lo farà adesso che i rossoneri hanno ritrovato la Champions. Poi appunto il Napoli, per il quale è ancora tutto in ballo, così come per la Juve. De Laurentiis non ha ancora scelto il sostituto di Gattuso, allontanandosi dall'ex milanista nel tempo e soprattutto nella fase più delicata della stagione, con gli azzurri falcidiati dagli infortuni e in difficoltà di risultati. Diversi i nomi usciti in questi giorni, qualcuno suggestivo ma improbabile come Allegri, qualche altro più realista, come Spalletti. In realtà De Laurentiis sta aspettando di sapere se si qualificherà alla Champions per fare i programmi per la nuova stagione.

Stesso discorso per la Juventus, proveniente da una stagione deludente. Ci sono gli ultimi due traguardi: qualificazione Champions, soprattutto, e finale di Coppa Italia con l'Atalanta. Agnelli e Paratici vogliono capire se dare un'altra opportunità ad Andrea Pirlo e continuare il discorso nato con l'esonero di Sarri, o tornare all'antico, all'usato garantito come Allegri che forse meglio si sposa con la filosofia Juve.

Sull'altra sponda del Tevere Inzaghi deve ancora rinnovare con Lotito. Difficile che il tecnico, corteggiato anche dal Napoli, lasci la Lazio però non è ancora detta l'ultima parola, anche se forse più su dei biancocelesti Inzaghi junior potrebbe trovare solo il Napoli ma non altre panchine. Mihajlovic a Bologna, e in Italia, sta bene, ma aspetta una chiamata da qualche big. Ipotesi difficile. Sicuri del posto sono Ballardini che ha risollevato il Genoa e, tutto sommato, anche Nicola, che ha tirato fuori il Torino da una situazione difficile: i granata però si devono ancora salvare, quindi non è detta ancora l'ultima parola. Un altro che ha fatto benissimo è Gotti con l'Udinese. Che però non ha sciolto ancora le riserve sul suo futuro. Probabilmente l'ex vice di Sarri aspetta anche lui una chiamata da una squadra di rango superiore. Una panchina liberata è quella del Sassuolo, che De Zerbi la già lasciato trovando un accordo con lo Shakhtar. Potrebbe essere anche Italiano il suo sostituto: il tecnico dello Spezia ha impressionato tutti gli addetti ai lavori salvando una squadra data per spacciata da tutti già il giorno dopo la promozione.