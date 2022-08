Fiorentina-Napoli, Italiano avverte: «Il Napoli è squadra fenomenale»

Vincenzo Italiano pensa già al Napoli. L'Europa è lontana, in testa ora c'è solo l'azzurro. «Siamo felici di quanto fatto in Europa. Ma ora pensiamo alla prossima. Non avremo Gonzalez e Duncan, e c'è anche qualche acciaccato per la sfida al Napoli. Barak è un gran calciatore, è pronto, però ieri ha fatto l'unico allenamento vero».

«Il Napoli è in forma, non solo Kvaratskhelia» ha avvertito Italiano in conferenza. «Dobbiamo essere molto più bravi in questi casi, spesso quando si accende l'interruttore ci riusciamo. Trovarli in queste condizioni fisiche per il secondo anno di fila è anche un pizzico di sfortuna. Vediamo cosa potremo proporre, ma se facciamo esaltare le loro qualità e ci snaturiamo, roviniamo tutto. Deve crescere l'attenzione, contro i fenomeni devi ragionare da fenomeno».