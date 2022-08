Fiorentina, Italiano resta senza gol: ma siamo top se fermiamo il Napoli

Vincenzo Italiano felice dello 0-0 contro il Napoli. «La partita è stata bellissima e giocata a ritmi elevatissimi» ha detto in conferenza. «Una gran bella serata, penso che se in questo momento la Fiorentina riesce a dare filo da torcere a una squadra come il Napoli deve convincersi che può fare queste prestazioni con più continuità».

«Però sono anche tre partite che non si segna, dobbiamo essere più efficaci» ha continuato l'allenatore viola. «Oggi abbiamo avuto tre-quattro situazioni in cui potevamo fare meglio in rifinitura. Per me è un grande merito controbattere così al Napoli, da quando sono arrivato l'attacco è stato sempre una nostra mancanza, dobbiamo battere in maniera convinta e far segnare gli attaccanti».