Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Palladino: «Commisso non lo conoscevo. Abbiamo trovato l'intesa in due minuti»

La Fiorentina ha il suo nuovo allnatore dopo l'addio di Vincenzo Italiano. Al posto dell'ex tecnico dello Spezia è arrivato in Viola Raffaele Palladino che quest'anno ha guidato il Monza. L'annuncio è arrivato quasi a sorpresa nella conferenza stampa organizzara per oggi dai toscani che volevano organizzare un resoconto della stagione. Davanti ai giornalisti però si è presentato l'ex biancorosso. Ad annunciarlo è stato Pradè: «Abbiamo definito gli ultimi dettagli sul nuovo allenatore: è ufficiale, ringraziamo Galliani che ci ha permesso di fare tutto anche se Raffaele è tesserato Monza fino al 30 giugno».

Le parole di Palladino

Poi ha preso la parola il nuovo allenatore Palladino: «Colgo l'occasione per ringraziare Commisso che ho avuto il piacere di sentire al telefono poco fa, è la prima volta che lo conoscevo e mi ha colpito il suo grande entusiasmo, la sua grande passione e la sua grande umanità. Mi ha trasmesso una grande energia. Ringrazio anche Ferrari e Pradè che mi hanno voluto fortemente qui e abbiamo trovato l'intesa su tutto in due minuti.

Sono felice, orgoglioso, motivato e carico di essere qui perché sto rappresentando un club glorioso con una grande storia, sono in una società molto importante e me ne rendo conto. Darò tutto me stesso per questa società e cercherò di raggiungere grandi obiettivi e dare gioia ai tifosi che mi hanno sempre colpito. Darò tutto me stesso per portare la Fiorentina più in alto possibile".