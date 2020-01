Manuel Pasquale dice addio al calcio. L'ex esterrno della Fiorentina, e anche della Nazionale, ha annunciato su twitter l'intenzione di chiudere la sua carriera da calciatore. "Eccoci... è arrivato il momento che goni sportivo vorrebbe non arrivasse mai. Avrei voluto spostarlo di almeno un anno, ma le cicostanze non me lo hanno permesso e quindi sono costretto a svegliarmi da un sogno durato 30 anni", le parole del calciatore, che in carriera ha vestito anche le maglie di Pordenone, Reggina, Arezzo, Treviso e Empoli. Ultimo aggiornamento: 17:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA