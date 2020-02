L'attaccante della Fiorentina Frank Ribery questa mattina a Monaco di Baviera si è sottoposto a un intervento per rimuovere dei mezzi di sintesi applicati in seguito all'operazione alla caviglia destra infortunata. È quanto ha reso noto il club Viola che sottolinea come «da lunedì il calciatore potrà, dunque iniziare il ricondizionamento atletico attraverso lavoro individuale in palestra e sul campo». Ultimo aggiornamento: 18:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA