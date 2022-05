La Roma cade a Firenze 2-0: i viola fanno tutto nei primi 11 minuti della partita e tornano a vincere dopo quattro partite: prima un rigore di Gonzalez e poi il raddoppio di Bonaventura. La Roma resta a 59 punti e si fa agganciare da Fiorentina e Atalanta. José Mourinho non fa turnover e schiera la stessa squadra che ha conquistato la finale di Conference League, ad eccezione di Zaniolo.

Il rigore (dubbio) e il raddoppio in 11 minuti

La Fiorentina parte subito forte e guadagna un rigore (dubbio) per un leggero calcio di Karsdorp sullo stinco di Gonzalez. Guida va al var a rivedere l’azione e conferma, sul dischetto va l’attaccante viola che realizza. La Roma è in confusione e gli undici di Italiano ne approfittano segnando il raddoppio all’11’: Bonaventura dalla destra si accenta, Ibanez non chiude il corridoio e il tiro entra in rete. Sbagliata anche la posizione di Zalewski che per coprire l’esterno avversario resta a metà strada. I giallorossi sono visibilmente stanchi, faticano a creare e inventare, l’unico lampo è di Pellegrini su punizione che costringe Terracciano a una parata plastica. Il capitano della Roma è il migliore in campo della squadra di Mourinho, ma anche lui quando è tirato in causa su lanci lunghi e incursioni in area fa fatica. Poco dopo la Fiorentina dopo segna il gol 3-0 con Bonaventura, l’arbitro lo annulla per fuorigioco di Biraghi. A inizio ripresa, Mourinho sostituisce Oliveira con Zaniolo, ma non è abbastanza per cambiare marcia. I giallorossi ci provano con Abraham che schiaccia di testa un cross di Zalewski, risponde Amrabat con un tiro da fuori che Rui Patricio devia in angolo.

Sorriso Spinazzola

A due minuti più recupero dalla fine c’è anche il tempo per il ritorno di Spinazzola dopo 311 giorni dall’infortunio: il terzino azzurro entra al posto di Karsdorp e gioca sei minuti. Un piccolo passo verso il ritorno in pianta stabile.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano

ROMA (3-5-2):Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

