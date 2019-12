Fiorentina e Roma si affrontano questa sera al Franchi per il 17esimo turno di Serie A. I viola sono chiamati ad un nuovo duro impegno dopo l'1-1 con l'Inter di domenica scorsa, che ha interrotto una striscia di 4 sconfitte consecutive e ha consentito loro di salire a 17 punti in classifica; non vuole invece smettere di sognare la Roma, quarta da sola a quota 32 dopo la vittoria casalinga sulla SPAL e che ha collezionato 3 vittorie nelle ultime 4 partite giocate in Serie A.

FIORENTINA: (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

ROMA: (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

I viola non vincono in Serie A da 6 partite consecutive; sono 4 di fila ora i match casalinghi senza aver raccolto i 3 punti, con 2 pareggi (prima Parma e poi Inter domenica scorsa) e 2 sconfitte (Lazio e Lecce). Sono già 4 invece le vittorie della Roma in stagione, a fronte di 3 pareggi ed 1 sola sconfitta, maturata a Parma il 10 novembre scorso.

