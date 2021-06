Florenzi, contrattura al polpaccio: con la Svizzera tocca a Di Lorenzo

Il cambio non è stato tattico, Florenzi aveva un problemino muscolare. Al polpaccio. Sostituzione e pensieri, altri, per il Ct, che nei giorni scorsi ha dovuto rinunciare anche a Sensi e Pellegrini, sempre per guai muscolari. Alessandro ha riportato una contrattura al polpaccio, gli esami non hanno evidenziato lesioni. Il che significa che la questione deve essere monitorato giorno dopo giorno, ma la sensazione, trapela da casa azzurri, è che il terzino della Nazionale salterà sicuramente la sfida del 16 contro la Svizzera ma che tornerà a disposizione già per il terzo match contro il Galles. Pronto e confermato Di Lorenzo, che nella ripresa della partita contro la Turchia si è messo in mostra. La squadra gode di un giorno di riposo dopo l'esordio vincente dell'Olimpico.