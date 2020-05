“Sei un ingrato, puoi andartene anche subito”. E poi: “Se nessuno ti chiede una foto è perché qui nessuno ti riconosce”. È bufera intorno ad Alessandro Florenzi che in questo 2020 non ha trovato un attimo di pace. Un anno iniziato con la cessione dolorosa da capitano della sua Roma a causa delle incomprensioni tattiche con Fonseca. I tifosi del Valencia non hanno affatto gradito alcune sue dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa in una diretta social. ”Qui ho trovato un po' meno passione e un po' più libertà. È come se andassi a teatro, a fine partita tutto finito. Se faccio un biglietto alla stazione nessuno mi ferma, a Roma avevamo bisogno della scorta”. Poi ancora: “A fine stagione tornerò in Italia e deciderò il da farsi, voglio giocare il più possibile”. Dichiarazioni ingenue forse, ma non cattive. Eppure in Spagna sono diventate un caso. Il quotidiano “Valencia Plaza” ha scritto un editoriale per difendere Florenzi intitolato “Senza calcio stiamo impazzendo”, ma la critica non ha risparmiato il giocatore. E ad arrabbiarsi sono stati soprattutto gli ultras del Valencia. “Per quanto mi riguarda può partire oggi stesso” scrive Salva. E Sergio gli fa notare che “Parejo (idolo dei tifosi, ndc) probabilmente i biglietti in stazione non li può comprare”, ma “a te semplicemente non ti conoscono” aggiunge un altro tifoso. E pensare che Florenzi era stato accolto con grande entusiasmo, tanto che nel match d’esordio ha addirittura strappato una standing ovation al Mestalla. Poi solo sfortune: ilrosso diretto contro il Getafe per cominciare. E la varicella, per la quale Florenzi non ha certamente colpe, ma che l’ha costretto a fermarsi nel momento di maggior bisogno e che gli ha fatto saltare gli ottavi di finale di Champions contro l’Atalanta.

Nulla importa se lo stesso Florenzi abbia dichiarato di trovarsi bene al Valencia. Il futuro sarà probabilmente in Italia. Atalanta e Fiorentina sono pronte a bussare alla porta. Ultimo aggiornamento: 18:32