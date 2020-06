Floyd, Sterling: «Ora l'unica malattia è il razzismo»

«L'unica malattia in questo momento è il razzismo che stiamo combattendo». Raheem Sterling, attaccante dell'Inghilterra e del Manchester City, ha sostenuto le proteste in atto in tutto il Regno Unito ed in varie parti del mondo dopo l'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto, a Minneapolis. «È la cosa più importante in questo momento perché è qualcosa che sta andando avanti da anni e anni», ha detto Sterling, 25 anni. Parlando al programma notturno della BBC, Sterling ha aggiunto: «Proprio come la pandemia, vogliamo trovare una soluzione per fermare il razzismo. È quello che stanno facendo tutti questi manifestanti. Stanno cercando una soluzione e un modo per fermare l'ingiustizia che vedono». Ed ha aggiunto che le proteste sono giuste «finché svolte in modo pacifico, senza fare del male e senza saccheggiare negozi». Ultimo aggiornamento: 11:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA