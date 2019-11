La conferenza stampa del tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, alla vigilia della sfida con la Roma. Queste le sue parole sulla squadra di Fonseca: «La Roma è una squadra importante e completa sotto tutti i punti di vista. Hanno giocatori di gamba e qualità. È terza in classifica e hanno un allenatore che sta facendo veramente bene. Dovremo essere intensi, bravi nel fare la fase difensiva sia in pressione sia in attesa. Servono determinazione, coraggio e voglia di portare a casa il risultato. Quello che fa sempre la differenza è la determinazione a vincere il duello, qualsiasi esso sia»». Ultimo aggiornamento: 14:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA