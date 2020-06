Un post, un anno dopo. Dopo dodici mesi di Roma, ecco Paulo Fonseca. Il suo primo anniversario. «Primo anno insieme. La vostra passione è stato il regalo più bello che Roma mi ha regalato. Ora restiamo uniti per questo intenso periodo che abbiamo davanti e combattiamo tutti insieme. Forza Roma!». Il tecnico della Roma con queste parole via Instagram e un video con sottofondo 'Grazie Romà si rivolge ai tifosi giallorossi in vista della ormai imminente ripartenza del calcio italiano.

Ultimo aggiornamento: 14:04

